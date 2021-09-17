ÇEKMEKÖY'E BİR KÜLTÜR VE EĞİTİM HİZMETİ DAHA

Cumhuriyet Mahallesi Cezeri Kütüphanesi hizmete açıldı.

Felsefe, Psikoloji, Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji, Sanat, Edebiyat, Tarih gibi birçok alanda yazılmış toplam 6 bin 500 kitabın yer aldığı Cumhuriyet Mahallesi Cezeri Kütüphanesi törenle hizmet açıldı. Aksa Cami Karşısı Aksa Parkı içerisinde yer alan kütüphanenin açılış törenine Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti İlçe Başkanı Akın İlhan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Hedefimiz tüm mahallelere bir kütüphane!

Programda selamlama konuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz " 14 Eylül Salı günü Ekşioğlu Mahallemizde yine böyle güzel bir eserin açılışını gerçekleştirmiştik. İnşallah çok kısa sürede 2 tane daha kütüphanemizin açılışını gerçekleştireceğiz ve ilçemizde eğitim ve kültür alanında önemli bir adım atmış olacağız. Hedefimiz Çekmeköy'ümüze 10 tane daha kütüphane kazandırmak. Projelendirmesini tamamladığımız kütüphanelerimiz için de yapım çalışmalarına başlayacağız. " dedi.

Kütüphanede neler var, ne gibi hizmetlerden faydalanabilirsiniz?

Kütüphanede; Felsefe, Psikoloji, Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji, Sanat, Edebiyat, Tarih gibi birçok alanda yazılmış eser yer alıyor. Bilgiye ve bilgi kaynaklarına daha kolay erişim sağlanması amacıyla kurulan kütüphanede çocuk, genç ve yetişkin kitapları ayrı ayrı sınıflandırılmış olup, toplamda 6500 kitap okuyucuların hizmetine sunuldu. Kitap okuma ve çalışma alanı olarak kullanılan bölümünde aynı anda 32 kişi misafir edilebilecek. Çalışma ve okumalarına kısa bir mola vermek isteyen misafirlere ücretsiz olarak çay ikram edilecek. Ödünç kitap hizmeti ve diğer kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet kapısı üzerinden "Halk Kütüphanelerine e-Üyelik" sistemine kayıt olmalı yada kimlik kartları ile kütüphanede bizzat müracaatta bulunmadırlar.

El Cezeri Kimdir?

Sibernetik ve robotik biliminin babası olarak kabul edilen, batı dünyasında El-Cezeri olarak bilinen Ebü'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri, Dicle ile Fırat arasında yer alan ve ada anlamına gelen Cezire'de (bugünkü adı ile Cizre) 1136 yılında dünyaya geldi. öğrenimini Camia Medresesi'nde tamamlayan Ebü'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri, burada fizik ve sibernetik alanlarında yoğunlaştı ve halen kullanılmakta olan onlarca buluşa imza attı. Cezeri, Artukoğulları'nın daveti üzerine bir süre Diyarbakır'da da yaşadı. El-Cezeri, 1206 yılında Cizre'de vefat etti. Mezarı Cizre'deki Nuh Peygamber Camisi'nin avlusunda bulunmaktadır.

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