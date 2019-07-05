Çekmeköy'deki silahlı kavga davasında karar

Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada bir polisin yaşamını yitirmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Astsubay Aslan Sezer, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Astsubay Aslan Sezer ile taraf avukatları katıldı.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Astsubay Aslan Sezer'i, polis memuru Süleyman Aksoy'u kasten öldürdüğü gerekçesiyle önce müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Sezer'in eylemini, polis memuru Aksoy'dan gelen haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 12 yıla indiren heyet, sanığın yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını da takdiri indirim nedeni sayarak 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Sezer'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Üye hakimden muhalefet şerhi

Öte yandan, üye hakim Halil Serin karara muhalefet şerhi koydu.

Hakim Serin muhalefet şerhinde, astsubay olan sanık Sezer'in, polis olan Süleyman Aksoy tarafından kendisine yönelmiş ve tekrarı muhakkak olan silahlı haksız bir saldırıya, o andaki hal ve koşullara göre görevi gereği üzerinde taşıdığı tabanca ile orantılı ve eş zamanlı karşılık verdiğini belirtti.

Bu nedenle sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğini belirten hakim Serin, sanığın beraatine karar verilerek tahliye edilmesi görüşünde olduğunu kaydetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ümraniye Cezaevi Bölük Komutanlığında görev yapan Astsubay Aslan Sezer'in, ölen polis memuru Süleyman Aksoy'un Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevi'nde infaz koruma memuru olarak görevli olan eşi ile birlikteliği olduğu anlatılmıştı.

Olaydan önceki gece polis memuru Süleyman Aksoy'un, telefonundan sanık Aslan Sezer ile eşinin yazışmalarını fark ettiği aktarılan iddianamede, Aksoy'un olayın iç yüzünü öğrenmek eşinden kendisini sanığın yanına götürmesini istediği belirtilmişti.

İddianamede, ölen polis memuru Aksoy ile eşinin sanığın her zaman işe gitmek için servise bindiği yere geldikleri, burada sanık Astsubay Aslan Sezer ile polis memuru Süleyman Aksoy'un tartıştıkları, yaşanan kavga sırasında sanık Sezer'in polis memuru Aksoy'a 8 el ateş ettiği, Aksoy'un da sanığa 3 el ateş ettiğinin belirlendiği aktarılmıştı.

Olay nedeniyle polis memuru Süleyman Aksoy'un hayatını kaybettiği, Astsubay Aslan Sezer'in ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı ifade edilen iddianamede, sanık Aslan Sezer'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA