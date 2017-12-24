Çekmeköy'deki Silahlı Çatışma

Çekmeköy'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya karışan 4 şüpheli polise teslim oldu.



Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık'ta Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Caddesi Koza Sokağı'nda yaşanan silahlı çatışmaya karışan zanlıların kimliğini tespit etti.



Ekipler, olayın iki kardeş arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden çıktığını belirledi.



Bu arada, şüpheli K.Ç ve oğlu Ö.Ç ile M.Ç ve oğlu B.Ç, olayda kullandıkları 4 tabanca ile Alemdağ Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu.



Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



Olay



Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Caddesi Koza Sokağı'nda, 22 Aralık'ta şüpheliler arasında silahlı çatışma çıkmış, olayda yaralanan olmazken, mermiler sokakta park halinde bulunan araçlara ve iş yerlerine isabet etmişti. Şüphelilerin kaçtığı olayda bölgede inceleme yapan ekipler 26 kovan bulmuştu.