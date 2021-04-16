Çekmeköy'deki ormanlık alanda kaybolduğu belirlenen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Çekmeköy'deki ormanlık alanda kaybolduğu belirlenen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Çekmeköy'de, kendisinden haber alınamayan bir kişinin bulunması için dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çekmeköy'de, kendisinden haber alınamayan bir kişinin bulunması için dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de annesiyle birlikte yaşayan 37 yaşındaki Ö.K, boşanma aşamasındaki eşi H.K'yi 14 Nisan'da arayarak bunalımda olduğunu, yaşamına son vereceğini ve çocuğuna iyi bakması gerektiğini söyledikten sonra telefonunu kapattı.

Ö.K, dün sabaha karşı eşini telefonda ikinci kez arayarak, intihar ettikten sonra kendisini 10 gün bulamayacaklarını belirtti.

H.K, bunun üzerine eşinin ablası E.G'ye haber verdi. Ormanlık alanın girişine giden H.K ve E.G, Ö.K'yi bulamayınca durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, Ö.K'nin telefonunun en son Çekmeköy'deki ormanlık alanda sinyal verdiğini tespit ederek, dün başlattıkları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalara polis ve AKUT ekiplerinin yanı sıra iz takip köpeği "Tina" da eşlik ediyor.

Bu arada Ö.K'nin yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

Çekmeköy'deki ormanlık alanda kaybolduğu belirlenen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Çekmeköy'deki ormanlık alanda kaybolduğu belirlenen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Çekmeköy'deki ormanlık alanda kaybolduğu belirlenen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Çekmeköy'deki ormanlık alanda kaybolduğu belirlenen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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