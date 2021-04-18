Çekmeköy'de ormanlık alanda kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor
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Çekmeköy'de ormanlık alanda kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de eşiyle tartıştıktan sonra kayıplara karışan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Sancaktepe'de eşiyle tartıştıktan sonra kayıplara karışan şahsı arama çalışmaları sürüyor. Üçüncü günde şahsın telefon sinyalinin belirlendiği son yer olan Çekmeköy'deki ormanlık alanda yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları olumsuz sonuçlanırken, ormanlık alan havadan görüntülendi.

Sancaktepe'de eşiyle tartışan Özgür Kılınç (37), evden çıkmış ve ailesine intihar edeceği yönünde mesajlar atmıştı. İntihar mesajları sonrası Kılınç'ın eşi ve ailesi durumu polis ekiplerine bildirmişti. Polis ekiplerinin çalışma başlatması sonrası sabah saatlerinde Kılınç eşini görüntülü arayarak bulunduğu konumu göndermiş, adrese giden ekipler çevrede yaptığı tüm aramalara rağmen Kılınç'a ulaşamamıştı. AFAD ve TİFAKE ekipleri, evden çıkarken alkollü olduğu iddia edilen Özgür Kılınç'ı arama çalışmalarına üçüncü gününde Çekmeköy'deki ormanlık alanda devam etti. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları olumsuz sonuçlandı. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara ara verildi. Öte yandan arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü ormanlık alan havadan görüntülendi.

"19 kişilik ekibimizle buradayız"

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı, arama çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "AFAD'ın daveti üzerine ormanlık alanda olabileceği iddia edilen şahsı bulmak için burada çalışmalar yürüttük. 19 kişilik ekibimizle buradaydık. Bahsedilen alanda yaptığımız çalışmalar maalesef şu an için olumsuz sonuçlandı. Kaybolan şahıs umarım en kısa sürede bulunur" diye konuştu. - İSTANBUL

Çekmeköy'de ormanlık alanda kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor
Çekmeköy'de ormanlık alanda kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor
Çekmeköy'de ormanlık alanda kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor
Çekmeköy'de ormanlık alanda kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor
Çekmeköy'de ormanlık alanda kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor
Çekmeköy'de ormanlık alanda kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor
Çekmeköy'de ormanlık alanda kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor
Çekmeköy'de ormanlık alanda kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor
Çekmeköy'de ormanlık alanda kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor
Çekmeköy'de ormanlık alanda kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor
Çekmeköy'de ormanlık alanda kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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