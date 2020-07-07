Çekmeköy'deki orman yangını söndürüldü
Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
07.07.2020 09:37 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:40
Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alemdağ'daki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları ve yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.
Kaynak: AA