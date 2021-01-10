Çekmeköy'deki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çekmeköy'deki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

10.01.2021 08:45 | Son Güncelleme: 10.01.2021 08:51
Çekmeköy'deki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

ÇEKMEKÖY'de müşteri gibi girdiği kuyumcuda çalışana silah doğrultup 45 bin lira değerindeki altını gasp eden şüphelinin yaptığı soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÇEKMEKÖY'de müşteri gibi girdiği kuyumcuda çalışana silah doğrultup 45 bin lira değerindeki altını gasp eden şüphelinin yaptığı soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 

Olay, geçen Cuma Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, müşteri gibi kuyumcu dükkanına giren bir kişi, bir anda tabancasını çıkarttı. Tabancayı çalışana doğrultan soyguncu, elindeki siyah çantayı uzatarak altınları istedi. Kuyumcu çalışanı altınları çantaya doldurdu. Birkaç dakika süren soygunun ardından şüpheli, 45 bin lira değerindeki altınla kaçarak kayıplara karıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini belirlendiği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. 

SOYGUN ANI KAMERAYA YANSIDIGüvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, soyguncu silahını kuyumcuya doğru tutuyor. Panikleyen kuyumcu ziynet eşyaları ve paraları soyguncunun getirdiği çantayı doldurduğu görülüyor. Soyguncu daha sonra çantayı alıp kaçıyor. 


Çekmeköy'deki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında
Çekmeköy'deki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Türk Jandarma Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çekmeköy'deki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 08:51:51. #1.14#
title