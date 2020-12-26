Çekmeköy'deki kavgada 1 kişi yaralandı

Çekmeköy'de çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, saldırıyı yapan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çekmeköy Merkez Mahallesi Durmuşoğlu Caddesi üzerinde bulunan Arges Evleri'nde dün ev sahibi Fatih V. ve site bekçisi İbrahim S. arasında tartışma yaşandı.

Fatih V. sabah saatlerinde site bekçisi İbrahim S. ile tartıştıktan sonra evindeki pompalı tüfeği alıp havaya ateş açarak, site bekçisini darp edip yaraladı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İbrahim S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, site bekçisini yaralayan Fatih V. de polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz