Çekmeköy'deki kanlı olayın perde arkası: Önce konuştu, sonra kurşun yağdırdı
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Çekmeköy'deki kanlı olayın perde arkası: Önce konuştu, sonra kurşun yağdırdı

10.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:43

Çekmeköy'deki kanlı olayın perde arkası: Önce konuştu, sonra kurşun yağdırdı Salih Memişoğlu'na yönelik silahlı saldırının sebebi belli oldu Çekmeköy'de meydana gelen silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mustafa Ö.

Çekmeköy'deki kanlı olayın perde arkası: Önce konuştu, sonra kurşun yağdırdı

Salih Memişoğlu'na yönelik silahlı saldırının sebebi belli oldu

İSTANBUL - Çekmeköy'de meydana gelen silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mustafa Ö. isimli şahsın, Salih Memişoğlu'na ait bir dükkanda işletmecilik yaptığı ve kısa süre önce ayrıldığı ortaya çıktı. Saldırganın, Memişoğlu'nun ofisine gelerek alacak verecek tartışması sonrası silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Olay, Çekmeköy Çatalçeşme Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir hayvanat bahçesinde dün 13.30 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre, Mustafa Ö. isimli şahıs işletmeye gelerek, tartıştığı ünlü metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve yanındaki arkadaşı Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö.'ye kurşun yağdırmıştı. Yaşanan olay sonrası Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetmiş, Osman Ö. ise yaralanmıştı.

Durumun ekiplere bildirilmesi sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Ofiste rastgele kurşun açtı

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde edinilen bilgilere göre, hayvanat bahçesinde bulunan bir dükkanda işletmecilik yapan Mustafa Ö.'nün daha sonra buradan ilişkisi kesildi. Aralarında bu sebepten dolayı alacak verecek meselesi çıktığı iddia edilen Mustafa Ö., dün hayvanat bahçesine geldi. Görgü tanıklarının polise verdiği ifadesine göre, Mustafa Ö., Salih Memişoğlu'yla hayvanat bahçesinin ofisinde konuşmaya başladı. Çıkan tartışmada Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu'na daha sonra da rastgele ofis içerisinde bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö.'ye kurşun yağdırdı.

Öte yandan olay yerinden geldiği otomobille kaçan Mustafa Ö.'yü yakalamak için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Çekmeköy'deki kanlı olayın perde arkası: Önce konuştu, sonra kurşun yağdırdı
Çekmeköy'deki kanlı olayın perde arkası: Önce konuştu, sonra kurşun yağdırdı
Çekmeköy'deki kanlı olayın perde arkası: Önce konuştu, sonra kurşun yağdırdı
Çekmeköy'deki kanlı olayın perde arkası: Önce konuştu, sonra kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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