Çekmeköy'deki cinayete ilişkin Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı
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Çekmeköy'deki cinayete ilişkin Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

Çekmeköy'deki cinayete ilişkin Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEKMEKÖY'de 31 Ağustos 2017'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili 29 Haziran'da yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan Selçuk K. gözaltına alındı.

ÇEKMEKÖY'de 31 Ağustos 2017'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili 29 Haziran'da yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan Selçuk K. gözaltına alındı. Sedat Peker adına eylemleri yaptığı iddia edilen Köroğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Çekmeköy'de 2017'de Cahit Çetin'in öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Sedat Peker'le bağlantılı oldukları iddia edilen 13 kişiye yönelik 29 Haziran'da yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan ve Peker adına eylemleri düzenlediği iddia edilen Selçuk Köroğlu aranıyordu. Yapılan çalışmaların ardından Selçuk K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

TUTUKLANARAK CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Selçuk K.'nın kardeşi Uğur Köroğlu'nun da, 13 Mayıs'ta Maltepe Başbüyük'te bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ÇEKMEKÖY'DEKİ CİNAYETE İLİŞKİN SEDAT PEKER İLE BAĞLANTILI OLDUĞU İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ÇEKMEKÖY'DEKİ CİNAYETE İLİŞKİN SEDAT PEKER İLE BAĞLANTILI OLDUĞU İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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