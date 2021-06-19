Çekmeköy'de asayiş uygulamasında aranan 49 şahıs yakalandı

Çekmeköy'de yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan firari 49 kişi yakalandı.

Çekmeköy'de yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan firari 49 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerince, dün ilçede asayiş ve koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında 14 bin 320 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Ekipler, yapılan kontrolde çeşitli suçlardan araması bulanan firari 49 kişiyi gözaltına aldı.

Bu şahıslar arasında yer alan H.B.T. adlı kişinin 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, T.K'nin ise terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi. Yine denetimlerde, sahte kimlik belgesi ibraz eden bir kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Uygulamada 1120 araç denetlenirken, ruhsatsız tabanca bulunduran sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.

İlçedeki 10 metruk bina ve 25 çocuk parkı ile mesire alanını kontrol eden ekipler, uyuşturucu madde bulunduran 5 şahısla ilgili yasal işlem yaptı. Ticari amaçla uyuşturucu madde taşıyan bir şahıs ise adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan