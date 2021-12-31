ÇEKMEKÖY'DE YOLUN KARŞISINA GEÇEN YAYAYA OTOMOBİL ÇAPTI

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (DHA) - ÇEKMEKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Yayanın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çekmeköy'de Çamlık Mahallesi, Şahinbey Caddesi'nde geçen salı akşam saatlerinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SES ÜZERİNE DIŞARIYA ÇIKTIK

Görgü tanığı Mehdi Kılıçtaş, Biz içerideydik. Ses üzerine dışarıya çıktık. Dışarı çıktığımızda otomobil yayaya çarpmıştı. Durumu kötü değildi. Ambulans çağırdık. Hastaneye götürdüler. Karşıdan karşıya geçmek isterken gelen araç çarpmış dedi.