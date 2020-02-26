Çekmeköy'de yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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Çekmeköy'de yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Çekmeköy'de yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldıHamidiye Mahallesi Bilgiç Sokağı'nda dört katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

26.02.2020 21:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:58
Çekmeköy'de yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

'de yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Mahallesi Bilgiç Sokağı'nda dört katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda , sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın dolayısıyla üst katlarda mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi ekiplerince kurtarıldı.

Vatandaşlara ilk müdahale olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Çekmeköy'de yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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