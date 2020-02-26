26.02.2020 21:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:58

Çekmeköy'de yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Hamidiye Mahallesi Bilgiç Sokağı'nda dört katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın dolayısıyla üst katlarda mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Vatandaşlara ilk müdahale olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Kaynak: AA

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