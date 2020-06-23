ÇEKMEKÖY'DE YAĞMUR TRAFİĞİ FELÇ ETTİ Aracı yolda kalan bir kişi aracını iterek yol almaya çalıştı.

-Aracı yolda kalan bir kişi aracını iterek yol almaya çalıştı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Öğle saatlerinde başlayan sağanak Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Çekmeköy Şile Otoyolu'nda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle trafik durma noktasına gelirken alt geçit suyla doldu. Ümraniye yönünde yoğun yağış asfaltı kaldırdı. Aracı yolda kalan bir kişi aracını iterek yol almaya çalıştı.İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Çekmeköy Şile Otoyolu Madenler Mevkii'nde bulunan alt geçit suyla doldu. Ümraniye Şile istikametinde yoğun yağış asfaltı kaldırdı. Yağış nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı. Alt geçidin kapatılması nedeniyle Şile yönünde uzun kuyruklar oluştu. Trafik durma noktasına gelirken bazı vatandaşların otomobilleri yolda mahsur kaldı.

Kaynak: DHA