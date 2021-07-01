Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Çekmeköy'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Çekmeköy'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 28 Haziran'da Nişantepe Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan A.D'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelinin sorgusunda uyuşturucu maddeyi, Ensar Caddesi'nde ikamet eden M.K'den aldığını söylemesi üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Adrese girmek istedikleri sırada bir el silah sesi duyan ekipler, açık olan pencereden şüphelinin evine girdi.

Elindeki silahla polise bir süre mukavemet gösteren M.K, daha sonra gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet fişek, 4 adet uyuşturucu hap, yaklaşık 230 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 586 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.K, sevk edildiği mahkemece "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

"Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan hakkında işlem yapılan diğer şüpheli A.D. ise daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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