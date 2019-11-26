Çekmeköy'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada bir kişi yaralandı

26.11.2019 23:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:14

Çekmeköy'de trafik kazasına karışan sürücüler arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde seyir halinde olan iki araç çarpıştı.

Kazanın ardından araçtan inen sürücüler arasında tartışma başladı. Tartışma esnasında sürücülerden İlkay Ç, silahla bacağından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü İlkay Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kimliği belirlenemeyen diğer sürücü ile yanındaki kişi, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA