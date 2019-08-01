Çekmeköy'de trafik kazası: 3 yaralı

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ümraniye istikametinde seyir halinde olan İsmail Çiçek idaresindeki 34 JH 6838 plakalı araç Taşdelen Tüneli civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İbrahim Çiçek ve araçta bulunan İbrahim Çiçek'le Ozan Gökce yaralandı.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik kazasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA