Çekmeköy'de trafik kazası - Haberler
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Çekmeköy'de trafik kazası

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Çekmeköy'de trafik kazası

Çekmeköy Merkez Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu 0-6 Bağlantı Yolu Çekmeköy Kavşağında trafik kazası meydana geldi.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (Habermetre) - Çekmeköy Merkez Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu 0-6 Bağlantı Yolu Çekmeköy Kavşağında trafik kazası meydana geldi. Saat 00: 55 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Ümraniye, Sancaktepe ve Dudullu İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu, araç içerisinde sıkışan bir vatandaşımız ekiplerimizce yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

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