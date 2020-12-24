Çekmeköy'de trafik kazası: 1 yaralı
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Çekmeköy'de trafik kazası: 1 yaralı

24.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:06
Çekmeköy'de trafik kazası: 1 yaralı

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin bir kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin bir kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hüseyinli Kavşağı mevkisi Ankara istikametinde seyir halinde olan Ahmet S. yönetimindeki 34 BUL 127 plakalı kamyonet, Halil A. hakimiyetindeki 41 FP 060 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kamyonetin yolcu koltuğunda sıkışan Mustafa K.'yi kurtardı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü kamyonun durduğunu, kazanın bu nedenle meydana geldiğini, kamyon sürücüsü de hareket halinde olduğunu jandarma ekiplerinin takograf cihazına bakarak bunu tespit edebileceğini iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 09:06:31. #1.15#
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