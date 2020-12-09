Çekmeköy'de TIR otobüse arkadan çarptı: 3 yaralı
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Çekmeköy'de TIR otobüse arkadan çarptı: 3 yaralı

09.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:28
Çekmeköy'de TIR otobüse arkadan çarptı: 3 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Çekmeköy'de TIR, yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA  Çekmeköy'de TIR, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazada TIR sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.  

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevki Ankara istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serhat Duman yönetimdeki 16 ABN 774 plakalı yolcu otobüsüne, arkasından gelen Ümit Yaşar yönetimindeki 58 ACF 059 plakalı TIR  çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın sürücüsü Yaşar aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.  İtfaiye ekipleri sıkışan Yaşar'ı kısa sürede araçtan çıkardı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan otobüs yolcularından Hüner Horasanlı, Ebru Çapurasa ve TIR sürücüsü Yaşar ilk sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. TIR'ın sürücüsü Yaşar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde yaklaşık bir saat süreyle trafik oluştu. Trafik jandarma ekipleri kaza yerindeki incelemelerinin ardından otobüs ve TIR çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.  TIR sürücüsüyle beraber yolculuk eden Selim Çınar ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı anlatan Çınar, "Bir anda otobüse arkadan çarptık. Yaralı vardı." dedi.

 


Çekmeköy'de TIR otobüse arkadan çarptı: 3 yaralı
Çekmeköy'de TIR otobüse arkadan çarptı: 3 yaralı
Çekmeköy'de TIR otobüse arkadan çarptı: 3 yaralı
Çekmeköy'de TIR otobüse arkadan çarptı: 3 yaralı
Çekmeköy'de TIR otobüse arkadan çarptı: 3 yaralı
Çekmeköy'de TIR otobüse arkadan çarptı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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