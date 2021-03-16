ÇEKMEKÖY'DE TEKMELİ YUMRUKLU KAVGAYA BİBER GAZLI MÜDAHALE
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ÇEKMEKÖY'DE TEKMELİ YUMRUKLU KAVGAYA BİBER GAZLI MÜDAHALE

16.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:19
ÇEKMEKÖY'DE TEKMELİ YUMRUKLU KAVGAYA BİBER GAZLI MÜDAHALE

Cengiz ÇOBAN / Çekmeköy'de sokak ortasında iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Cengiz ÇOBAN/ Çekmeköy'de sokak ortasında iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı kullanarak tarafları ayırdı.

Olay dün saat 22.00 sıralarında Çekmeköy, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen taraflar kavgaya devam edince ekipler biber gazı kullandı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından kavga sona erdi. İki taraf arasında yaşanan tartışma ve polisin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup arasında yaşanan kavga ve polis ekiplerinin biber gazı kullanarak kavgayı ayırdığı yer alıyor.

Görüntü dökümü:

---------------------Kavga edenlerden görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Polisin biber gazı sıkarak tarafları ayırmaya çalışması-Kavga edenlerin ayrılması

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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