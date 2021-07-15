Çekmeköy'de tekeri patlayan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı: 2 yaralı
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Çekmeköy'de tekeri patlayan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekmeköy'de tekeri patlayan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı: 2 yaralı Tekeri patlayan otomobile çarptı, ardından şarampole yuvarlandı Çekmeköy'de seyir halindeyken tekeri patlayan bir otomobilin sürücüsü aracını emniyet şeridine çekmeye çalıştığı sırada arkadan gelen başka bir araç...

Çekmeköy'de tekeri patlayan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı: 2 yaralı

Tekeri patlayan otomobile çarptı, ardından şarampole yuvarlandı

İSTANBUL - Çekmeköy'de seyir halindeyken tekeri patlayan bir otomobilin sürücüsü aracını emniyet şeridine çekmeye çalıştığı sırada arkadan gelen başka bir araç ile çarpıştı. Önündeki araca çarpıp kontrolden çıkan araç ardından bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Feci kazada sürücülerden biri ağır yaralanırken araçta bulunan bir çocuk ise hafif yaralandı.

Çekmeköy'de Şile yolu üzerinde Gözlemeciler mevkiinde meydana gelen kazada, iddiaya göre 34 ZB 4003 plakalı Renault marka aracın sürücüsü Rıza Kılıç aracının tekerinin patlaması üzerine aracını emniyet şeridine çekmeye çalıştı. O sırada yolda seyir halinde olan Mustafa Karaaslan hakimiyetindeki 34 NH 2346 plakalı Renault marka araç, emniyet şeridine doğru manevra yapan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç ardından bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı.

34 ZB 4003 plakalı araçtaki kimliği henüz tespit edilemeyen bir çocuk hafif yaralanırken, 34 NH 2346 plakalı aracın şoförü olan Mustafa Karaaslan ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Öte yandan jandarma trafik ekiplerince olay yerinin ve yolun güvenliği sağlandı.

Çekmeköy'de tekeri patlayan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı: 2 yaralı
Çekmeköy'de tekeri patlayan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı: 2 yaralı
Çekmeköy'de tekeri patlayan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı: 2 yaralı
Çekmeköy'de tekeri patlayan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı: 2 yaralı
Çekmeköy'de tekeri patlayan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı: 2 yaralı
Çekmeköy'de tekeri patlayan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı: 2 yaralı
Çekmeköy'de tekeri patlayan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı: 2 yaralı
Çekmeköy'de tekeri patlayan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı: 2 yaralı
Çekmeköy'de tekeri patlayan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı: 2 yaralı
Çekmeköy'de tekeri patlayan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı: 2 yaralı
Çekmeköy'de tekeri patlayan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

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Çekmeköy'de tekeri patlayan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı: 2 yaralı - Haberler
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