Çekmeköy'de tek katlı ahşap ev küle döndü
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Çekmeköy'de tek katlı ahşap ev küle döndü

Çekmeköy'de tek katlı ahşap ev küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekmeköy'de çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Çekmeköy'de çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangın drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde Emel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Ahşap evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattı, elektrik ekipleri tarafından kesildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun süren uğraşlar sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın drone ile havadan görüntülendi.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

(Aykut Zor - Cüneyt Sevindik - Mehmet Kurt/İHA)

Çekmeköy'de tek katlı ahşap ev küle döndü
Çekmeköy'de tek katlı ahşap ev küle döndü
Çekmeköy'de tek katlı ahşap ev küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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