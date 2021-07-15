Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu
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Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu

Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Çekmeköy'de, kaza yapan otomobile çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırarak hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu.

Çekmeköy'de, kaza yapan otomobile çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırarak hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu.

Alınan bilgiye göre, Şile'den İstanbul istikametine seyir halinde olan Rıza K. yönetimindeki 34 ZB 4003 plakalı otomobil, Şile otoyolu Gözlemeciler mevkisinde tekerinin patlamasıyla savruldu.

Bunun üzerine aynı yolda seyreden 34 NH 2346 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa K. da araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, dereye uçtu.

Durumun bildirilmesi üzerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Dereye uçan aracın sürücüsü Mustafa K., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan Mustafa K. ve diğer araçta bulunan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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