Çekmeköy'de sinema akademisi başladı
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Çekmeköy'de sinema akademisi başladı

12.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:31
Çekmeköy'de sinema akademisi başladı

Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi, sinema sanatına gönül veren gençlere yol göstermek için hazırlanan dopdolu bir eğitim programı ile online olarak kapılarını açtı.

Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi, sinema sanatına gönül veren gençlere yol göstermek için hazırlanan dopdolu bir eğitim programı ile online olarak kapılarını açtı.

Çekmeköy Belediyesinin sinemaya ilgi duyan vatandaşların hayallerini gerçekleştirmesi ve bu alanda uzmanlarından eğitim alabilmeleri için düzenlediği sinema akademisinde, 2021 sezonun ilk dersleri online olarak başladı. Ünlü oyuncular Yeşim Dalgıçer, Erdem Baş ve oyuncu ve senarist Barış Başar'ın eğitmenliğinde gerçekleşen akademide; senaryo, kamera, prodüksiyon, diksiyon ve fonetikle ilgili dersler veriliyor.

198 kişinin eğitim aldığı akademide eğitimler 8 hafta boyunca Cumartesi ve Pazar günleri 30 dakika yapılacak. - İSTANBUL

Çekmeköy'de sinema akademisi başladı
Çekmeköy'de sinema akademisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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