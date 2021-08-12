Çekmeköy'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı
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Çekmeköy'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı

Çekmeköy'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Çekmeköy'de, alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Çekmeköy'de, alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Mehmet Akif Mahallesi'nde bir şüpheli, 10 Ağustos'ta, otomobilin içinden sokakta bulunan Cengiz V.'ye silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişinin bazı yakınları geç geldiklerini öne sürdükleri sağlık ekiplerine saldırı girişiminde bulundu. Polis ekipleri havaya ateş açarak, duruma müdahale etti.

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Cengiz V, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan sağlık ekiplerine saldırı girişimi ve polis ekiplerinin olaya müdahalesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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