ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

ÇEKMEKÖY'de silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
18.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:03

ÇEKMEKÖY'de silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de bir haber sitesi sahibi Gökhan Balcı, önceki gün evinden çıktığı sırada kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından otomobille yolu kesildi. Otomobilden inen yüzü maskeli bir kişi iddiaya göre Balcı'ya silah doğrulttu. Balcı'nın aracını silahlı saldırganın üzerine sürmesiyle panikleyen saldırgan, Balcı'nın arabasına ateş açtı. Ardından maskeli saldırgan, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gökhan Balcı olayla ilgili, "Emniyet mensupları olay yerine geldi. Yapmış oldukları araştırmada önceden planlanmış bir çalışma olduğunu, adresimi belirlediklerini ve o adreste iki üç saat öncesinden beklediklerini söylediler. Organize edilmiş bir iş olduğunu söylediler. Şu anda emniyet güçleri faillerin yakalanması için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Ben de bugün valiliğe giderek koruma talebinde bulundum" İfadelerini kullandı.

"BİZ YAPTIĞIMIZ HABERLERDEN DOLAYI HEP BÖYLE TEHDİTLER ALIYORUZ"

Balcı, 'Biz yaptığımız haberlerden dolayı hep böyle tehditler alıyoruz. Şimdi de tehdit edenler direkt silahla önümü keserek canıma ve malıma kast etmeye çalıştılar. Bu arkadaşlar öncesinde sosyal medyadan bana çeşitli tehditlerde bulunuyorlardı. Yazıp yazıp siliyorlardı. Görüntü alamadığım için şikayetçi olamadım. Öncesinde de bana yine bir aracı gönderdiler. Bana farklı tekliflerde bulundular. Ben bu tekliflerini kabul etmediğim için, haberimi yayınladığım için bugün de bu saldırıya maruz kaldım" dedi.

"BANA DOĞRU GELEN KAR MASKELİ 18-19 YAŞLARINDA BİR GENÇTİ"

Balcı, 'Otomobilde benim gördüğüm kadarıyla 2 kişilerdi. Birisi şofördü. Aracımı durdurup arabadan inip bana doğru gelen kar maskeli 18-19 yaşlarında bir gençti. Hemen arabanın arka kapısını açıp bana doğru koştu. Bana doğru koşunca ben o anda panik oldum. Bana karşı yapılacak bir saldırı olduğunu düşündüm. Ben de hamleyle aracımla cevap vermek isterken o anda o da panik olup, bacaklarıma gelecek şekilde aracımın sol kapısından 1 el ateş edip aracına binip uzaklaştı" şeklinde konuştu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Gökhan Balcı'nın kontrolündeki bordo renkli otomobil seyir halindeyken beyaz bir otomobil önünü kesiyor. Ardından arka koltuktan inen maskeli kişi Balcı'ya doğru koşuyor. Daha sonra otomobiline binen saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok Politika
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir Güncel
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız? Yaşam
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 3. Sayfa
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı! Dünya
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı Politika
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu
Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
'Fazilet durağı' tartışması sonucu İBB'nin işten çıkardığı otobüs şoförü dava açmaya hazırlanıyor
"Fazilet durağı" tartışması sonucu İBB'nin işten çıkardığı otobüs şoförü dava açmaya hazırlanıyor
Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez
Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Yeni aşka yelken açan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan sevgilisinin elini paylaştı
Yeni aşka yelken açan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan sevgilisinin elini paylaştı
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Celal Adan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Serdar Ortaç Selçuk Yöntem İbrahim Tatlıses Erkan Kolçak Köstendil
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Ünal Karaman Burak Yılmaz Gökhan Gönül
Daha Fazla Asker Ankara 15 Temmuz Azerbaycan
Şu an buradasınız: ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 12:47:34. #1.15#
title