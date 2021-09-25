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Son dakika: Çekmeköy'de silahlı kavgada biri polis iki kişi vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Çekmeköy'de silahlı kavgada biri polis iki kişi vuruldu Kızılay çadırında sıra bekleyen polis memuruna kurşun isabet etti Çekmeköy'de ATV aracıyla restoran önündeki çiçeklere çarpan sürücü ile restoran çalışanları arasında kavga çıktı.

Çekmeköy'de silahlı kavgada biri polis iki kişi vuruldu

Kızılay çadırında sıra bekleyen polis memuruna kurşun isabet etti

İSTANBUL - Çekmeköy'de ATV aracıyla restoran önündeki çiçeklere çarpan sürücü ile restoran çalışanları arasında kavga çıktı. İddiaya göre restoran sahibi silahına davranarak tartıştığı kişiye doğru 7 el ateş etti. Kurşunlardan biri, o sırada Kızılay çadırında kan vermek için sıra beklediği öğrenilen polisin göğsüne isabet etti. Polis memuru ve ATV sürücüsünün yaralandığı olayla ilgili polisin çalışması sürüyor.

Olay, geçtiğimiz gün saat 14.30 sıralarında Taşdelen Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişinin kullandığı ATV aracı kontrolden çıkarak, restoran önündeki çiçeklere çarptı. Bu nedenle restoran çalışanları ile ATV sürücüsü arasında tartışma çıktı. Başkalarının da katılmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada iddiaya göre restoran sahibi silahla 7 el ateş etti. ATV sürücüsü silahtan çıkan kurşunlardan birinin vücuduna isabet etmesiyle yaralandı. O sırada Kızılay çadırında kan vermek için sıra bekleyen bir polis memurunun da göğsüne kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından 2 yaralıyı Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı polis memurun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü fakat hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son dakika: Çekmeköy'de silahlı kavgada biri polis iki kişi vuruldu

Son dakika: Çekmeköy'de silahlı kavgada biri polis iki kişi vuruldu

Son dakika: Çekmeköy'de silahlı kavgada biri polis iki kişi vuruldu

Son dakika: Çekmeköy'de silahlı kavgada biri polis iki kişi vuruldu

Son dakika: Çekmeköy'de silahlı kavgada biri polis iki kişi vuruldu
İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri
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