Çekmeköy'de silahlı kavgada 2 kişi öldü

Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Caddesindeki Hayvanat Bahçesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Daha sonra kavgaya dönüşen olayda, 2 kişinin öldüğü bir kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Durumu ağır olan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk