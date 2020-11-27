ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

27.11.2020 00:37 | Son Güncelleme: 27.11.2020 00:41
ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

ÇEKMEKÖY'de 4 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

ÇEKMEKÖY'de 4 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. 2 saldırgan ise otomobille olay yerinden kaçtı. Silahlı kavgada mermileri isabet ettiği bir işyeri ile otomobilin camları kırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Köroğlu caddesinde yaşandı. İki otomobille olay yerine gelen 4 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 2 saldırgan, yanlarındaki tabancalarla diğer 2 kişiye ateş açtı. Tabancalardan çıkan mermilerin isabet ettiği iki kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise kendi araçları ile olay yerinden ayrıldı. Silahlı kavga sırasında çevredeki bir iş yeri ile park halindeki bir otomobilin camları tabancalardan çıkan mermiler nedeniyle kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yeri ekipleri de incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında yerde boş mermi kovanları bulundu. Polis, olaya karışan 4 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

CAMLARI KIRILAN İŞYERİNİN VE OTOMOBİLİN SAHİBİ KONUŞTU

Kavgada mermiler nedeniyle camları kırılan işyeri sahibi Attila Çakıroğlu, "Şahıslar birbirlerine sıkmışlar, sıkarken de bizim dükkanımıza zarar vermişler, camımızı kırmışlar. Arabamızın camını delmişler. Hepsi bir arada zararlar. İki kişi bir birine giriyor, zararı bize giriyor. Herhangi bir şeyden haberimiz yok. Sadece ses üzerine geldik sonra bu görüntü ile karşılaştık" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Erdoğan talimat vermişti! Türk gemisine yapılan baskınla ilgili 'savaş gemisi' hamlesi
Erdoğan talimat vermişti! Türk gemisine yapılan baskınla ilgili "savaş gemisi" hamlesi

Görgü tanıklarından Abdullah Çataklı da, "Bir iki tane mermi patladı, üçüncü mermi de burada patladı. Ben burada oturuyorum, tam dipte patladı. Daha sonra bir iki mermi daha patladı. Balkona çıktım baktım orada bir araba var. Bağırıp çağırdılar, gelen araçları durdurdular. Sonra kaçıp gittiler" şeklinde anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

İlgili Haberler

Zeytinburnu'nda silahlı sopalı kavga: 2 yaralı
Zeytinburnu'nda silahlı sopalı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi: Kartal'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi: Kartal'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Sinan Akçıl Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Falcao Samatta Gökhan Gönül Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kasım Karabağ Dağlık Karabağ Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 00:42:58. #1.15#
title