Çekmeköy'de, şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı Çekmeköy'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Çekmeköy'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Kavşağı yakınında Ankara yönünde seyreden Uğur Bayır'ın kullandığı 34 DF 6528 Plakalı plastik kaza yüklü TIR kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Barilerlere yıkan TIR şarampole uçarak yol seviyesinden 30 metre aşağı düşüp ters döndü.

Aracında sıkışan Uğur Bayır haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA