Çekmeköy'de rağbet gören köy çeşmesindeki sıra kavgasına kartlı çözüm

Çekmeköy'de bulunan Koçullu köyündeki çeşmeler köy halkının yanı sıra çevre ilçelerden gelenler tarafından yoğun kullanılınca tartışmalara neden oldu. Arabalarına yükledikleri bidonlar ve damacanalarla çeşmeden su dolduran kişiler, köy halkının çeşme başında uzun süre sıra beklemesine yol açtı. Sıra kavgalarından bıkan köy halkı, çareyi 4 adet çeşmenin 2'sine kartlı sistem kurmakta buldu. Bu sayede 4 çeşmeden 2'si kart sahibi köy halkının kullanımına, diğer 2 çeşme de gelen herkesin kullanımına açılınca sıra kavgaları son buldu.

Çekmeköy'de bulunan Koçullu köyündeki çeşmeler, köy halkının yanı sıra çevre ilçelerden de vatandaşların ilgisini çekiyor. Arabalarına atlayan vatandaşlar bidonlar ve damacanalara çeşmeden su doldurup taşıyor. Köy dışından gelenlerin bidon bidon su doldurması da çeşmeyi kullanmak isteyen köylünün sıra beklemesine neden oluyor. Beklenen sıralarda kimi zaman kavgaların da yaşanmasıyla köy halkı çareyi çeşmelere kartlı sistemde taktırmakta buldu. 4 çeşmeden ikisine takılan kartlı sistem sayesinde, kart sahibi olan köylüler çeşmelerden su alabiliyorken kart sahibi olmayanlar alamıyor. Kartlı sistemin takılmadığı diğer 2 çeşme ise kartı olan ya da olmayan herkesin su alabilmesine imkan sunuyor.

"Adamlar sıra vermiyorlar"

Köy sakinlerinden Hikmet Furkan, "Akan sudan kart ile alıyoruz. Kartı da para ile alıyoruz. Bence güzel uygulama. Bir senedir bu uygulama var" dedi.

Murat Keleşoğlu ise, "Çeşmeye kart takma sebebi köy halkına su verilmemesi. Bizim eşimiz nenemiz burada bekliyor. Buraya kamyonet ile geliyorlar, adamlar sıra vermiyorlar. O araba dolacak da sıra verecek. Burada kavga çıkıyor. Tamam su kesilmez, hayır işidir ama bir bidonla gelen bayan da bir kamyonet ile bekletilmez. O yüzden köy halkına kart yaptırdık. Mesela benim eşim kartı basıyor suyunu alıp gidiyor. Köy halkı alabilsin diye." - İSTANBUL