Çekmeköy'de polis, zabıta ve jandarma araçlarıyla yapılan 23 Nisan konvoyu böyle görüntülendi Çekmeköy'de polis, zabıta ve jandarma araçlarıyla yapılan 23 Nisan konvoyu böyle görüntülendi Çekmeköy'de zabıta, polis ve jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında konvoy yaparak çocukları ve vatandaşları selamladı.

Çekmeköy'de polis, zabıta ve jandarma araçlarıyla yapılan 23 Nisan konvoyu böyle görüntülendi

İSTANBUL - Çekmeköy'de zabıta, polis ve jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında konvoy yaparak çocukları ve vatandaşları selamladı. Bayrak ve kırmızı beyaz balonlarla süslenen araçların yaptığı konvoyda vatandaşlara 23 Nisan şarkıları da dinletildi. Zabıta, polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı 23 Nisan konvoyu havadan görüntüledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Çekmeköy Belediyesi zabıta ekipleri, polis ekipleri ve jandarma ekipleri konvoy yaptı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuk ve vatandaşları konvoydaki araçlar selamladı. Çekmeköylü çocuklar da aileleri ile pencerelere çıkarak bayraklarla ekipleri selamladı. Araçlarını bayrak ve kırmızı beyaz balonlarla süsleyen ekipler sokak sokak gezerek vatandaşların 23 Nisan'ını tebrik etti. Konvoydaki otobüsten çevreye 23 Nisan şarkılara yankılandı.

Zabıta, polis ve jandarma araçları ile yapılan 23 Nisan konvoyu ise drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA