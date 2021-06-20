Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı
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Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEKMEKÖY'de pizzacının kasasından para çalan bir kişi işyerinin çalışanı tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

ÇEKMEKÖY'de pizzacının kasasından para çalan bir kişi işyerinin çalışanı tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Şüphelinin pizzacıya gelip, parayı çaldıktan sonra kaçması ve iş yeri çalışanı tarafından motorla peşinden giderek yakalayıp polise teslim etme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.30'da Çekmeköy'de bulunan bir pizzacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; H.İ.Ü., (37)  Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'nde üzerinde pizzacının önüne geldi. Dükkandan içeriye giren H.İ.Ü. kasada bulunan 130 lirayı çalarak kaçmaya başladı. Bu sırada işyeri çalışanı bir kişi kasadan para çalan şüphelinin kaçtığı yöne doğru motoruyla, H.İ.Ü.'nün peşine takıldı. İşyeri çalışanı, cadde üzerinde bir süre hırsızı kovaladıktan sonra yakaladı. H.İ.Ü. yakaladıktan sonra polise haber veren işyeri çalışanları gelen ekiplere teslim etti.

H.İ.Ü., "Hırsızlık" başta olmak üzere 21 suç kaydı bulunduğu tespit edilirken, polisteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edildi. H.İ.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı
Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı
Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı
Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı
Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı
Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı
Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı
Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı
Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı
Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı
Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı
Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı
Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı
Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı
Çekmeköy'de pizzacıdan para çalan kişiyi, çalışan böyle kovaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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