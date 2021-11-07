Çekmeköy'de park halindeki otomobili çalan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Çekmeköy'de park halindeki otomobili çalan 3 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çekmeköy'de park halindeki otomobili çalan 3 şüpheli yakalandı

ÇEKMEKÖY'de park halinde olan otomobili çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

ÇEKMEKÖY'de park halinde olan otomobili çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Adliyeden serbest bırakılan şüphelilerin hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.  Ekşioğlu Mahallesi'nde geçen pazartesi günü park halinde olan bir araç çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, aracı aynı mahallede bulunan başka bir sokak üzerinde terk edilmiş vaziyette buldu.  Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayı şüpheliler Y.B, C.K. ve S.Y.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler, 3  ve 4 Kasım 2021 tarihlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin geçen pazartesi günü Çekmeköy'de meydana gelen 2 ayrı "Otodan Hırsızlık" konusunun da faili oldukları ve şüphelilerden C.K.'nın "Açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık" suçundan da aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Çekmeköy'de park halindeki otomobili çalan 3 şüpheli yakalandı

Çekmeköy'de park halindeki otomobili çalan 3 şüpheli yakalandı

Çekmeköy'de park halindeki otomobili çalan 3 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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