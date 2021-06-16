Çekmeköy'de park halindeki aracın bagajını soyan hırsızlar tutuklandı
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Çekmeköy'de park halindeki aracın bagajını soyan hırsızlar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Haberler | 3. Sayfa

- Çekmeköy'de park halindeki aracın bagajını soyan hırsızlar tutuklandı Çekmeköy'de park halinde bulunan bir aracın bagajını soyan hırsızlar emniyet güçlerinin güvenlik kameralarını incelemesi üzerine kıskıvrak yakalandı.

- Çekmeköy'de park halindeki aracın bagajını soyan hırsızlar tutuklandı

İSTANBUL - Çekmeköy'de park halinde bulunan bir aracın bagajını soyan hırsızlar emniyet güçlerinin güvenlik kameralarını incelemesi üzerine kıskıvrak yakalandı. Olay esnasında kullanılan aracın plakasını tespit eden polis ekipleri tarafından yakalanan hırsızlar adli makamlara sev edilerek tutuklandı.

Çekmeköy'ün Soğukpınar Mahallesi üzerinde park halinde bulunan bir aracın bagaj kısmından 500 dolar ve 3 adet çanta çalınmasına yönelik güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde emniyet güçleri tarafından olayda kullanıldığı belirlenen aracın plaka bilgileri tespit edildi. Plakası belirlenen aracın takibi sonucunda olayı gerçekleştiren şüpheli E.B. ve E.B. isimli şahıslar araçla birlikte 14 Haziran tarihinde Pendik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahısların kardeş oldukları ve "Otodan Hırsızlık" suçundan toplam 20 suç kayıtları bulunduğu belirlenirken şahıslar aynı suçtan 15 Haziran tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Çekmeköy'de park halindeki aracın bagajını soyan hırsızlar tutuklandı
Çekmeköy'de park halindeki aracın bagajını soyan hırsızlar tutuklandı
Çekmeköy'de park halindeki aracın bagajını soyan hırsızlar tutuklandı
Çekmeköy'de park halindeki aracın bagajını soyan hırsızlar tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

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