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Çekmeköy'de park halindeki araç alev alev yandı

Çekmeköy'de park halindeki araç alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekmeköy'de bir ticari araç, mahallede park halindeyken aniden yanmaya başladı.

Çekmeköy'de bir ticari araç, mahallede park halindeyken aniden yanmaya başladı. Alev alev yanan araçtaki alevler diğer araçlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aracın alev alev yandığı anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Çekmeköy'de Mehmet Akif Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, yanan aracın etrafından geçmeye çalışan başka bir araç şoförü kısa süreli bir panik yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Aracın alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Çekmeköy'de park halindeki araç alev alev yandı

Çekmeköy'de park halindeki araç alev alev yandı

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