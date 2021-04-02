ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ 2 ARAÇ ALEV ALEV YANDI
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ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ 2 ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHAÇekmeköy'de park halinde bulunan taksi ve otomobil alev alev yandı.

Haber Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA

Çekmeköy'de park halinde bulunan taksi ve otomobil alev alev yandı. Taksinin motor kısmında başlayan ve önündeki otomobile sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İki aracın kullanılamaz hale geldiği yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Merkez Mahallesi Çelebi Sokak'ta saat 07.00 sıralarında çıktı. Park halinde bulunan Emrah Ağaoğlu'na ait 34 TDY 16 plakalı taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, yangın çevrede korku ve paniğe neden oldu. Bir süre sonra taksideki alevler hemen önünde bulunan Eter Baler'e ait olduğu belirlenen 34 Z 0257 plakalı otomobile sıçradı. Kısa sürede her iki araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ 2 ARAÇ ALEV ALEV YANDI
ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ 2 ARAÇ ALEV ALEV YANDI
ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ 2 ARAÇ ALEV ALEV YANDI
ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ 2 ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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