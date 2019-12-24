Çekmeköy'de otobüs yan yattı: 1 ölü, 11 yaralı

24.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:00

Çekmeköy'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yattı. Kazada yaralanan 11 kişi yaralanırken 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yan yatarak devrilen otobüs vinç ile kaldırıldı.

Çekmeköy Şile otoyolunda saat 09.45 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halinde olan İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Devrilen otobüste bulunan vatandaşlardan 12'si yaralandı. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı bir vatandaşın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Yan yatarak devrilen İETT otobüsü ise vinç yardımı ile kaldırıldı.

(Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İHA