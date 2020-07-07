Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın Çekmeköy'de ormanda 15 dönüm arazi yandı Çekmeköy Alemdağ'da ormanlık alanda 4 farklı yerde çıkan yangında 15 dönüm arazi yandı.

Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın

Çekmeköy'de ormanda 15 dönüm arazi yandı

İSTANBUL - Çekmeköy Alemdağ'da ormanlık alanda 4 farklı yerde çıkan yangında 15 dönüm arazi yandı. Yangının sabotaj sonucu çıktığı iddia edildi. Ormanda çıkan yangın havadan görüntülendi.

Çekmeköy'de Alemdağ' a bağlı ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Uzun süre devam eden yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sabah saatlerine karşı kontrol altına alındı. Yangına itfaiyenin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti. Ormanda 4 farklı alanda çıkan yangın nedeniyle 15 dönüm arazinin yandığı öğrenildi. Öte yandan yangının sabotaj sonucu çıkmış olabileceği iddia edildi.

Kaynak: İHA