Çekmeköy'de orman yangınlarına karşı atlı denetim gerçekleştirildi
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Çekmeköy'de orman yangınlarına karşı atlı denetim gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekmeköy'de polis ekipleri, ülke çapında çıkan orman yangınlarından sonra denetimleri arttırdı.

Çekmeköy'de polis ekipleri, ülke çapında çıkan orman yangınlarından sonra denetimleri arttırdı. Çekmeköy'de orman yangınlarına karşı atlı polisler ile yunus polislerinin katıldığı denetim yapıldı.

İstanbul İl Emniyet müdürlüğü ekipleri, İstanbul'daki ormanlık alanlarda denetim yaparak ormanlık alan ve çevrelerinde kundaklamalara ve orman yangınlarına karşı önlem aldı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin orman yangınlarına yönelik yaptığı denetimler kapsamında, yunus polisleri, asayiş ekipleri, atlı polisler ekipleri tarafından Çekmeköy Reşadiye Ormanı'nda denetim yapıldı. Orman içerisine giren ekipler, iz takip köpeklerinin de desteğiyle, çıkabilecek yangınlara ve kundaklamalara karşı tedbir aldı. Ekipler ağaçların arasında daha önceden yakılan ateş alanlarını ve orman çevresindeki çitleri kundaklama riskine karşı kontrol etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul çapında ormanlık alan denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Çekmeköy'de orman yangınlarına karşı atlı denetim gerçekleştirildi
Çekmeköy'de orman yangınlarına karşı atlı denetim gerçekleştirildi
Çekmeköy'de orman yangınlarına karşı atlı denetim gerçekleştirildi
Çekmeköy'de orman yangınlarına karşı atlı denetim gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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