ÇEKMEKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN ÇOCUKLARIN ANNESİ; ORAYI KAPATSALARDI OLMAZ MIYDI?
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ÇEKMEKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN ÇOCUKLARIN ANNESİ; ORAYI KAPATSALARDI OLMAZ MIYDI?

09.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:50

Çekmeköy'de kaybolan ve evlerinin arkasında bulunan inşaatın, asansör boşluğu için kazılan çukurda ölü olarak bulunan biri 4 diğeri 8 yaşındaki iki kardeşin annesi Hanife Büyür, "Benim tahminim oyuncak var diye gittiler.

Çekmeköy'de kaybolan ve evlerinin arkasında bulunan inşaatın, asansör boşluğu için kazılan çukurda ölü olarak bulunan biri 4 diğeri 8 yaşındaki iki kardeşin annesi Hanife Büyür, "Benim tahminim oyuncak var diye gittiler. Oyuncak varsa alıp oynamak istediler. Orayı kapatsalardı olmaz mıydı? Ben yavrumdan oldum onların yüzünden. Benim iki tane yavrum gitti" dedi.

Çekmeköy'de dün öğle saatlerinde 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu. İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenleri itfaiye tarafından çıkarılan kardeşler, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"BENİM TAHMİNİM OYUNCAK VAR DİYE GİTTİLER"

Çocuklarının kıyafetlerine sarılarak gözyaşı döken anne Hanife Büyür, "Orada daha önce oyuncak vardı. Bir hafta önce gördüler, oynadılar. Oyuncağı almak istediler. Oyuncağı aldılar getirdiler. Ben de yıkadım daha sonra kaldırdım oyuncakları. Dün de benim tahminim oyuncak var diye gittiler. Oyuncak varsa alıp oynamak istediler. 14.30 gibi dışarı çıktılar. Yemek yedik. İçime bir şey oturdu. Kalkamadım. Daha sonra çocukları aramaya başladım. Her yeri aradık. Saat 20.00'ye kadar aradık bulamadık. En son gece 01.00 gibi çıktılar. Orda olduklarını bilseydim aramaz mıydım? Orayı kapatsalardı olmaz mıydı? Ben yavrumdan oldum onların yüzünden. Benim iki tane yavrum gitti" diye konuştu.

ÇEKMEKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN ÇOCUKLARIN ANNESİ; ORAYI KAPATSALARDI OLMAZ MIYDI?
ÇEKMEKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN ÇOCUKLARIN ANNESİ; ORAYI KAPATSALARDI OLMAZ MIYDI?
ÇEKMEKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN ÇOCUKLARIN ANNESİ; ORAYI KAPATSALARDI OLMAZ MIYDI?
ÇEKMEKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN ÇOCUKLARIN ANNESİ; ORAYI KAPATSALARDI OLMAZ MIYDI?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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