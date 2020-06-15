Çekmeköy'de okullar LGS sınavına girecek öğrenciler için dezenfekte edildi
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Çekmeköy'de okullar LGS sınavına girecek öğrenciler için dezenfekte edildi

Çekmeköy'de okullar LGS sınavına girecek öğrenciler için dezenfekte edildi Çekmeköy'de ekipler, 20 Haziran tarihindeki Liseye Geçiş Sınavı'nda ter dökecek öğrencilerin sınava girecekleri okullarda korona virüse karşı dezenfekte işlemleri yürüttü.

15.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:06

Çekmeköy'de okullar LGS sınavına girecek öğrenciler için dezenfekte edildi

İSTANBUL - Çekmeköy'de ekipler, 20 Haziran tarihindeki Liseye Geçiş Sınavı'nda ter dökecek öğrencilerin sınava girecekleri okullarda korona virüse karşı dezenfekte işlemleri yürüttü.

Liseye Geçiş Sınavı'nda ter dökecek öğrencilerin hangi okullarda sınava girecekleri belli oldu. Bunun üzerine Çekmeköy Belediyesi de okulları dezenfekte ederek öğrenciler için sağlıklı ortam oluşturmak üzere harekete geçti. İlçede sınav için kullanılacak okullar, belediyeye bağlı ekiplerce dezenfekte edildi. Ekipler okulların merdivenlerini, sınıfları, oturulacak masa ve sıraları, asansör, tuvalet ve benzeri ortak kullanım alanlarını ilaçlayarak dezenfekte etti. Okullar, sınava girecek öğrencilerin korona virüsten korunabilmeleri için dezenfekte edilerek virüslerden arındırıldı.

Çekmeköy'de okullar LGS sınavına girecek öğrenciler için dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

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