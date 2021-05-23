ÇEKMEKÖY'DE MOTOSİKLETLİ KURYE ŞERİT DEĞİŞTİREN KURYEYE BÖYLE ÇARPTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇEKMEKÖY'DE MOTOSİKLETLİ KURYE ŞERİT DEĞİŞTİREN KURYEYE BÖYLE ÇARPTI

ÇEKMEKÖY'DE MOTOSİKLETLİ KURYE ŞERİT DEĞİŞTİREN KURYEYE BÖYLE ÇARPTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEKMEKÖY'de siparişleri yetiştirmek üzere seyir halindeki motosikletli kurye, şerit değiştiren motosikletli kuryeye çarptı.

ÇEKMEKÖY'de siparişleri yetiştirmek üzere seyir halindeki motosikletli kurye, şerit değiştiren motosikletli kuryeye çarptı. Kazada 1 motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza önceki gün Şile Yolu, Taşdelen mevkiinde meydana geldi. Verilen siparişi adrese götürmek isteyen motosikletli kuryeye, şerit değiştirdiği sırada arkadan hızla gelen başka bir kurye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kayan motosiklet park halindeki bir araca çarparak durdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif yaralanan motosikletli kurye ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şerit değiştiren motosikletli kuryeye arkadan gelen başka bir kurye çarpıyor. Motosikletli kurye çarpmanın şiddetiyle motordan düşüp sürükleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Amasya'da feci kaza kamerada: Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
Amasya'da feci kaza kamerada: Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Sarıgül
Magazin Hande Erçel Pınar Altuğ Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÇEKMEKÖY'DE MOTOSİKLETLİ KURYE ŞERİT DEĞİŞTİREN KURYEYE BÖYLE ÇARPTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 10:12:14. #1.15#

title