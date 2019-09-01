Çekmeköy'de modifiyeli araç festivali

01.09.2019 15:27

Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Car Fest'te 300 modifiye araç, festivalin en güzeli olmak için yarıştı.

Festivale katılmak isteyen araçların sahipleri, Çekmeköy Spor Kompleksi arkasındaki alanda bir araya geldi.

Alanda verilen konserin ardından jüri, festivale katılan araçları "güzellik", "ticari güzellik" ve "basıklık" kategorilerinde değerlendirdi.

Güzellik yarışmasını kazanan Ercan Zengin, yaptığı açıklamada, otomobilin yaklaşık 2 yıldır kendisinde olduğunu ve bu otomobiliyle daha önce birçok yarışmada birinci geldiğini söyledi.

15 yıldır modifiye işleriyle uğraştığını belirten Zengin, dış aksesuar ve kaplamayla il işleriyle uğraştığı için birincilikleri güzellik kategorisinde aldığını kaydeden Zengin, 15 yıldır modifiye işiyle uğraştığını söyledi.

Aracı modifiye eden usta Kenan Sağdıç ise 30 yıldır bu işle uğraştığını anlatarak, "Çıraklığımızdan beri araba bizim hayalimiz, bütün herşeyi düşünerek hayal ederek yapıyoruz. Buradaki standda gördüğünüz bütün araçlar bizim yaptığımız elimizin değdiği araçlar." diye konuştu.

Araçta birçok teknik değişiklik yaptıklarını kaydeden Sağdıç, "Trafikte biraz sıkıntı yaşıyoruz ama bu bizim tutkumuz, başka birşey yok yani. İki ayda bir rengini değiştiriyorum, iki ayda bir jantını değiştiriyoruz. Her fuara aynı renkle gidemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ticari güzellik yarışması" ve "basıklık yarışması" kategorisinde de ödüllerin dağıtılmasının ardından, bazı araçlarla "drift gösterisi" ve "ses şovu" yapıldı.

Kaynak: AA