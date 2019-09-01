Çekmeköy'de modifiyeli araç festivali

01.09.2019 15:24

Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Car Fest'te 300 modifiye araç, festivalin en güzeli olmak için yarıştı.

Festivale katılmak isteyen araçların sahipleri, Çekmeköy Spor Kompleksi arkasındaki alanda bir araya geldi.

Alanda verilen konserin ardından jüri, festivale katılan araçları "güzellik", "ticari güzellik" ve "basıklık" kategorilerinde değerlendirdi.

Güzellik yarışmasını kazanan Ercan Zengin, yaptığı açıklamada, otomobilin yaklaşık 2 yıldır kendisinde olduğunu ve bu otomobiliyle daha önce birçok yarışmada birinci geldiğini söyledi.

15 yıldır modifiye işleriyle uğraştığını belirten Zengin, dış aksesuar ve kaplamayla ilgilendiği için birincilikleri güzellik kategorisinde aldığını ifade etti.

Aracı modifiye eden usta Kenan Sağdıç ise 30 yıldır modifiye araçlarla ilgilendiğini anlatarak, "Çıraklığımızdan beri araba bizim hayalimiz, bütün her şeyi düşünerek, hayal ederek yapıyoruz. Buradaki stantta gördüğünüz bütün araçlar bizim yaptığımız, elimizin değdiği araçlar." diye konuştu.

Araçta birçok teknik değişiklik yaptıklarını kaydeden Sağdıç, "Trafikte biraz sıkıntı yaşıyoruz ama bu bizim tutkumuz, başka bir şey yok yani. İki ayda bir rengini değiştiriyorum, iki ayda bir jantını değiştiriyoruz. Her fuara aynı renkle gidemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivalde ödüllerin dağıtılmasının ardından bazı araçlar, "drift gösterisi" ve "ses şovu" yaptı.

Kaynak: AA