Çekmeköy'de kuyumcu soygunu
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Çekmeköy'de kuyumcu soygunu

09.01.2021 19:30 | Son Güncelleme: 09.01.2021 19:34

Çekmeköy'de bir kuyumcu dükkanına giren silahlı ve maskeli şüpheli, 45 bin lira değerindeki altını alarak kaçtı.

Çekmeköy'de bir kuyumcu dükkanına giren silahlı ve maskeli şüpheli, 45 bin lira değerindeki altını alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına gelen maskeli kişi, içerdekileri silahla tehdit etti.

Dükkandan bir miktar altın alan şüpheli, daha sonra yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, kuyumcudan 45 bin lira değerinde altının çalındığını belirledi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çekmeköy'de kuyumcu soygunu
Çekmeköy'de kuyumcu soygunu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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