ÇEKMEKÖY'DE KUYUMCU SOYGUNU
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ÇEKMEKÖY'DE KUYUMCU SOYGUNU

08.01.2021 18:20 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:27
ÇEKMEKÖY'DE KUYUMCU SOYGUNU

Çekmeköy'de müşteri gibi girdiği kuyumcuda çalışana silah doğrultup 45 bin lira değerindeki altını gasp eden kişi kaçarak kayıplara karıştı.

Çekmeköy'de müşteri gibi girdiği kuyumcuda çalışana silah doğrultup 45 bin lira değerindeki altını gasp eden kişi kaçarak kayıplara karıştı.Olay, saat 16.00'da Çekmeköy Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, müşteri gibi kuyumcu dükkanına giren bir kişi, bir anda tabancasını çıkarttı. Tabancasını dükkandaki çalışanına doğrultan şüpheli, elindeki siyah çantayı uzatarak altınları istedi. Kuyumcu dükkanı çalışanı şüphelinin istediğini yaparak altınları çantaya doldurdu. Birkaç dakika süren soygunun ardından şüpheli, 45 bin liralık altınla kaçarak kayıplara karıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirlemeye çalışıyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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