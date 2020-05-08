Çekmeköy'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi
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Çekmeköy'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi

Çekmeköy'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi
08.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:20

Çekmeköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken kumar oynatılan bir iş yerinde bulunan 24 kişiye, toplam 76 bin 320 lira idari para cezası kesildi.

Çekmeköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken kumar oynatılan bir iş yerinde bulunan 24 kişiye, toplam 76 bin 320 lira idari para cezası kesildi.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Çamlık Mahallesinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

İş yerinde bulunan 24 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca, toplam 76 bin 320 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahipleri Ömer C. ve Mehmet Ç. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

İş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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