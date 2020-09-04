ÇEKMEKÖY'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÇEKMEKÖY'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ

İÇİŞLERİ Bakanlığının 81 İlin Valiliğine gönderdiği 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' konulu genelge kapsamında Çekmeköy'de denetim gerçekleştirildi.

04.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:20

İÇİŞLERİ Bakanlığının 81 İlin Valiliğine gönderdiği 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' konulu genelge kapsamında Çekmeköy'de denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde vatandaşlara uyarılarda bulunulurken, işletmelerde de dezenfektan, maske ve masa mesafeleri kontrol edildi. Denetimlere Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan da katıldı.

İçişleri Bakanlığı 81 İlin valiliğine 'Sağlık için Hepimiz İçin' konulu genelge gönderdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin, maske, mesafe ve temizlik kurallarının kontrol edildiği denetimlerde ekipler lokanta, kafe, restoran gibi noktalarda incelemelerde bulundu. Çekmeköy'deki denetimlere Çekmeköy Kammakamı Adem Arslan, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Çekmeköy Belediyesine bağlı ekipler katıldı. Denetimde Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, işletmelerin almış oldukları önlemleri yerinde denetleyerek, koronavirüsle mücadelede vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan denetimlerle ilgili, "İçişleri Bakanımızın talimatıyla tüm ülkemizde olduğu gibi Çekmeköy ilçemizde de 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla denetim yapıyoruz. Çekmeköyümüzün 21 mahallesi var. 21 denetim ekibimizle içerisinde mahalle muhtarlarımızı da koyduk, esnaflarımızı dolaşarak uyarıyoruz. Tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ediyoruz. Israrla tedbirlerini almayan vatandaşlarımız, esnaflarımız varsa da idari işlemlerimizi uyguluyoruz." dedi.

ÇEKMEKÖY'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mansur Yavaş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Erol Evgin Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Melisa Aslı Pamuk
Spor Jose Sosa Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mauricio Lemos
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Uşşaki Tarikatı Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: ÇEKMEKÖY'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 13:20:23. #1.15#
title